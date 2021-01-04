Winter Storm of Wednesday, January 6 and Thursday, January 7

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LITTLE ROCK, Ark. – 2 PM Thursday Update – Northwest and West Arkansas received heavy, wet snow Thursday morning. The highest snowfall amounts were in Newton County where as much as 7″ of snow fell in more than one place. Measurable snow was seen as far south as Montgomery County and as far east as Searcy County. Even some snow did briefly mix in with rain in Central AR. Judsonia, Austin, and the Little Rock National Weather Service in North Little Rock did witness some brief rain/snow mix.

Overall, the forecast was nearly spot on with what was observed. The only adjustments that should have been made was to extend the dark blue (3-6″) area east into Searcy County & make an additional note of higher snow totals being possible for Rich Mountain, Mt. Magazine, Mt. Nebo and Petit Jean Mountain.

Here are a few preliminary snowfall totals from around the state.

Below is the raw snowfall reports from the National Weather Service Little Rock Office:

Time       Type             Location                Lat & Lon
& Date     Magnitude        County                  Source
           Additional Remarks

1.0146 AM     SNOW             5 S COMPTON             36.02N  93.30W
01/07/2021  E2.0 INCH        NEWTON             AR   SOCIAL MEDIA    

            SNOW CONTINUES TO FALL. THE ELEVATION AT THIS LOCATION 
            IS 2250 FEET. 

2. 0630 AM     SNOW             COMPTON                 36.10N  93.30W
01/07/2021  E3.9 INCH        NEWTON             AR   BROADCAST MEDIA 

3. 0700 AM     SNOW             4 SE JASPER             35.97N  93.14W
01/07/2021  M4.8 INCH        NEWTON             AR   COCORAHS        

            THE COCORAHS STATION AT JASPER 3.8 SE REPORTED HEAVY 
            SNOWFALL AT OBSERVATION TIME. 

4. 0715 AM     SNOW             4 S MOUNT IDA           34.49N  93.63W
01/07/2021  E2.0 INCH        MONTGOMERY         AR   CO-OP OBSERVER  

            UPDATE TO PREVIOUS REPORT. 

5. 0720 AM     SNOW             MARSHALL                35.91N  92.64W
01/07/2021  M1.3 INCH        SEARCY             AR   CO-OP OBSERVER  

            THE GROUND IS TOTALLY COVERED WITH SNOW. HIGHWAY 65 IS 
            WET, BUT CLEAR OF SNOW. HIGHWAY 27 EAST IS COMPLETELY 
            COVERED. 

6. 0722 AM     SNOW             WALDRON                 34.90N  94.09W
01/07/2021  M0.5 INCH        SCOTT              AR   CO-OP OBSERVER  

7. 0734 AM     SNOW             1 SSE BIG FORK          34.47N  93.96W
01/07/2021  M0.1 INCH        POLK               AR   CO-OP OBSERVER  

8. 0737 AM     SNOW             6 SW LESLIE             35.77N  92.63W
01/07/2021  M2.4 INCH        SEARCY             AR   COCORAHS        

9. 0738 AM     SNOW             3 WNW SAINT JOE         36.05N  92.85W
01/07/2021  M2.0 INCH        SEARCY             AR   COCORAHS        

10. 0740 AM     SNOW             MOUNT SHERMAN           36.03N  93.26W
01/07/2021  E3.6 INCH        NEWTON             AR   SOCIAL MEDIA    

11. 0742 AM     SNOW             DEER                    35.83N  93.21W
01/07/2021  M3.3 INCH        NEWTON             AR   SOCIAL MEDIA    

12. 0748 AM     SNOW             3 WNW MENA              34.60N  94.29W
01/07/2021  M0.0 INCH        POLK               AR   CO-OP OBSERVER  

            RAIN WAS MIXING WITH SNOW BUT HAD NOT ACCUMULATED YET. 

13. 0750 AM     SNOW             WITTS SPRINGS           35.77N  92.87W
01/07/2021  M6.5 INCH        SEARCY             AR   CO-OP OBSERVER  

            THE COOPERATIVE OBSERVER AT WITTS SPRING REPORTED 6.5 
            INCHES OF SNOW. 

14. 0757 AM     SNOW             POINT PETER             35.96N  92.91W
01/07/2021  E5.5 INCH        SEARCY             AR   SOCIAL MEDIA    

15. 0806 AM     SNOW             COMPTON                 36.10N  93.30W
01/07/2021  M5.0 INCH        NEWTON             AR   CO-OP OBSERVER  

16. 0817 AM     SNOW             NORTH LITTLE ROCK       34.79N  92.26W
01/07/2021  M0.0 INCH        PULASKI            AR   OFFICIAL NWS OBS

            RAIN MIXED WITH SNOW, BUT DID NOT ACCUMULATE AT THE NWS 
            OFFICE AT THE NORTH LITTLE ROCK AIRPORT. 

17. 0819 AM     SNOW             MOUNT NEBO              35.22N  93.25W
01/07/2021  E0.0 INCH        YELL               AR   PARK/FOREST SRVC

            JUST A TRACE OF SNOW HAS FALLEN SO FAR. 

18. 0822 AM     SNOW             MOUNT MAGAZINE          35.17N  93.64W
01/07/2021  E4.0 INCH        LOGAN              AR   PARK/FOREST SRVC

            THREE TO FOUR INCHES OF SNOW HAS FALLEN AT MOUNT 
            MAGAZINE STATE PARK. 

19. 0832 AM     SNOW             PONCA                   36.02N  93.36W
01/07/2021  E0.0 INCH        NEWTON             AR   PUBLIC          

            SNOW WAS BEGINNING TO FALL, BUT NO ACCUMULATION SO FAR. 
            (ELEVATION IS AROUND 1,000 FEET). 

20. 0847 AM     SNOW             RICH MOUNTAIN           34.69N  94.34W
01/07/2021  M2.0 INCH        POLK               AR   PUBLIC          

            ONE TO TWO INCHES OF SNOW HAS FALLEN SO FAR. (ELEVATION 
            IS AROUND 1,600 FEET) 

21. 0900 AM     SNOW             OZONE                   35.64N  93.44W
01/07/2021  M3.0 INCH        JOHNSON            AR   CO-OP OBSERVER  

22. 0945 AM     SNOW             GILBERT                 35.99N  92.72W
01/07/2021  M0.0 INCH        SEARCY             AR   CO-OP OBSERVER  

            A TRACE OF SNOW HAS FALLEN. 

23. 1048 AM     SNOW             11 SW PINDALL           35.95N  93.00W
01/07/2021  M1.5 INCH        NEWTON             AR   COCORAHS        

24. 1049 AM     SNOW             MOUNT JUDEA             35.92N  93.06W
01/07/2021  M7.0 INCH        NEWTON             AR   SOCIAL MEDIA    

25. 1056 AM     SLEET            1 SSW MIDWAY            36.37N  92.47W
01/07/2021  M0.0 INCH        BAXTER             AR   ASOS            

            A TRACE OF SLEET HAS FALLEN AT THE MOUNTAIN HOME 
            AIRPORT IN MIDWAY. 

26. 1058 AM     SLEET            FLIPPIN                 36.28N  92.59W
01/07/2021  M0.0 INCH        MARION             AR   AWOS            

            A TRACE OF SLEET HAS FALLEN AT FLIPPIN/MARION COUNTY 
            REGIONAL AIRPORT. 

27. 1100 AM     SNOW             LURTON                  35.77N  93.08W
01/07/2021  E7.0 INCH        NEWTON             AR   SOCIAL MEDIA    

            THIS IS AN UPDATE TO THE PREVIOUS REPORT. 

28. 1104 AM     SNOW             NAIL                    35.82N  93.29W
01/07/2021  E6.0 INCH        NEWTON             AR   PUBLIC          

29. 1105 AM     SNOW             DEER                    35.83N  93.21W
01/07/2021  E5.0 INCH        NEWTON             AR   PUBLIC          

30. 1106 AM     SNOW             5 WNW DENNARD           35.78N  92.61W
01/07/2021  E4.0 INCH        VAN BUREN          AR   SOCIAL MEDIA    

            (ELEVATION 1700 FEET) 

31. 1113 AM     SNOW             PIERCETOWN              35.97N  93.07W
01/07/2021  E1.5 INCH        NEWTON             AR   PUBLIC          

            (ELEVATION 1100 FEET) 

32. 1114 AM     SNOW             3 WSW STOVERVILLE       36.02N  93.45W
01/07/2021  M5.0 INCH        NEWTON             AR   SOCIAL MEDIA    

            (ELEVATION AROUND 2400 FEET) 

33. 1123 AM     SNOW             JUDSONIA                35.28N  91.64W
01/07/2021  E0.0 INCH        WHITE              AR   SOCIAL MEDIA    

            SNOW WAS MIXING WITH RAIN IN JUDSONIA. 

34. 1126 AM     SNOW             TILLY                   35.72N  92.83W
01/07/2021  E5.0 INCH        POPE               AR   SOCIAL MEDIA    

35. 1127 AM     SNOW             BATESVILLE              35.77N  91.62W
01/07/2021  E0.0 INCH        INDEPENDENCE       AR   SOCIAL MEDIA    

            RAIN WAS MIXING WITH SNOW. 

36. 1129 AM     SNOW             HARRISON                36.24N  93.12W
01/07/2021  M0.0 INCH        BOONE              AR   CO-OP OBSERVER  

            SNOW FELL BUT, SO FAR, HAS NOT ACCUMULATED. 

37. 1134 AM     SNOW             AUSTIN                  35.00N  91.98W
01/07/2021  E0.0 INCH        LONOKE             AR   SOCIAL MEDIA    

            SNOW WAS MIXING WITH RAIN.

Also, as of 2 PM, Thursday, all winter storm warnings and advisories have been cancelled.

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