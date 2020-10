Arkansas’ Depth Chart for Texas A&M Game Saturday Night

FAYETTEVILLE — Arkansas will return to action on Saturday night when they go to College Station to face No. 8 Texas A&M.

The kickoff is set for 6:30 p.m. on the SEC Network. Here’s Arkansas’ depth chart.

OFFENSE

WR 8 Mike Woods So. // 6-1 // 196

7 Trey Knox So. // 6-5 // 207



WR 16 Treylon Burks So. // 6-3 // 232

17 John David White R-Fr. // 5-11 // 171

-OR- 41 T.J. Hammonds R-Sr. // 5-10 // 192



LT 76 Myron Cunningham R-Sr. // 6-6 // 325

73 Noah Gatlin R-So. // 6-7 // 307



LG 62 Brady Latham R-Fr. // 6-5 // 296

57 Shane Clenin R-Jr. // 6-6 // 316

-OR- 70 Luke Jones R-So. // 6-5 // 294



C 51 Ricky Stromberg So. // 6-4 // 311

66 Ty Clary Sr. // 6-4 // 298



RG 55 Beaux Limmer R-Fr. // 6-5 / 293

-OR- 66 Ty Clary Sr. // 6-4 // 298

71 Ryan Winkel R-So. // 6-6 // 307



RT 73 Noah Gatlin R-So. // 6-7 // 307

78 Dalton Wagner R-Jr. // 6-9 // 319



QB 13 Feleipe Franks R-Sr. // 6-6 // 228

1 KJ Jefferson R-Fr. // 6-3 // 236



RB 5 Rakeem Boyd Sr. // 6-0 // 206

22 Trelon Smith R-Jr. // 5-9 // 185



TE 82 Hudson Henry R-Fr. // 6-5 // 249

-OR- 87 Blake Kern R-Sr. // 6-4 // 269



WR 10 De’Vion Warren Sr. // 5-10 // 186

19 Tyson Morris R-Sr. // 6-1 // 202

DEFENSE

JACK 5 Dorian Gerald R-Sr. // 6-3 // 288

-OR- 56 Zach Williams So. // 6-4 // 246

11 Mataio Soli So. // 6-4 // 235



DT 93 Isaiah Nichols R-Fr. // 6-3 // 281

97 Xavier Kelly R-Sr. // 6-4 // 311

90 Marcus Miller R-Fr. // 6-5 // 307



DT 42 Jonathan Marshall R-Sr. // 6-3 // 317

91 Taurean Carter R-Fr. // 6-3 // 291



DE 50 Eric Gregory R-Fr. // 6-4 // 283

-OR- 13 Julius Coates R-Jr. // 6-6 // 289

WILL 10 Bumper Pool Jr. // 6-2 // 229

32 Deon Edwards R-Sr. // 6-1 // 218



MIKE 31 Grant Morgan R-Sr. // 5-11 // 222

27 Hayden Henry Sr. // 6-2 // 229

28 Andrew Parker R-So. // 6-2 // 235

CB 0 Jerry Jacobs R-Sr. // 5-11 // 203

19 Khari Johnson Fr. // 6-0 // 189



SS 1 Jalen Catalon R-Fr. // 5-10 // 189

18 Myles Mason Jr. // 6-2 // 204



BS 15 Simeon Blair R-So. // 5-10 // 204

-OR- 7 Joe Foucha Jr. // 5-11 // 188

2 Myles Slusher Fr. // 6-0 // 186



CB 21 Montaric Brown R-Jr. // 6-0 // 190

-OR- 17 Hudson Clark R-Fr. // 6-2 // 176



NB 9 Greg Brooks Jr. So. // 5-11 // 185

24 LaDarrius Bishop R-So. // 6-0 // 192

SPECIAL TEAMS

K 35 A.J. Reed R-Jr. // 5-11 // 186

80 Matthew Phillips So. // 5-10 // 175



P 40 George Caratan Jr. // 6-2 // 213

-OR- 28 Reid Bauer R-So. // 5-11 // 205



LS 48 Jordan Silver R-Jr. // 6-1 // 235

39 H.T. Fountain Sr. // 6-0 // 233



H 18 Jack Lindsey R-Sr. // 6-2 // 206



KR 10 De’Vion Warren Sr. // 5-10 // 186

16 Treylon Burks So. // 6-3 // 232



PR 16 Treylon Burks So. // 6-3 // 232

14 Nathan Parodi R-So. // 5-9 // 175