FAYETTEVILLE — Arkansas will travel to Alabama for Saturday’s 11 a.m. kickoff on the SEC Network.

Alabama has won the last 16 meetings against Arkansas. Here’s Arkansas’ depth chart for the game.

OFFENSE

WR 2 Andrew Armstrong R-Sr. // 6-4 // 201

17 Tyrone Broden R-Sr. // 6-7 // 195



WR 13 Jaedon Wilson R-So. // 6-3 // 179

16 Isaiah Sategna R-Fr. // 5-11 // 180

14 Bryce Stephens R-So. // 6-0 // 181



LT 72 Andrew Chamblee R-Fr. // 6-6 // 304

-OR- 51 Devon Manuel R-So. // 6-9 // 310



LG 62 Brady Latham R-Sr. // 6-5 // 312

67 Josh Street R-So. // 6-6 // 311



C 55 Beaux Limmer R-Sr. // 6-5 // 307

56 Amaury Wiggins R-So. // 6-3 // 310



RG 78 Joshua Braun R-Jr. // 6-6 // 348

53 Ty’Kieast Crawford Sr. // 6-5 // 326



RT 75 Patrick Kutas So. // 6-5 // 313

76 E’Marion Harris R-Fr. // 6-7 // 292



QB 1 KJ Jefferson R-Sr. // 6-3 // 247

6 Jacolby Criswell R-Jr. // 6-1 // 230



RB 5 Raheim Sanders Jr. // 6-2 // 242

0 AJ Green Jr. // 5-11 // 205

7 Rashod Dubinion So. // 5-10 // 216

20 Dominique Johnson R-Jr. // 6-1 // 252



TE 8 Ty Washington R-Fr. // 6-4 // 247

44 Francis Sherman Sr. // 6-3 // 247

89 Nathan Bax *R-Sr. // 6-4 // 250

-OR- 30 Var’keyes Gumms R-So. // 6-3 // 242



WR 4 Isaac TeSlaa Sr. // 6-4 // 216

88 Davion Dozier Fr. // 6-4 // 205

83 Dazmin James Fr. // 6-2 // 186

DEFENSE

DE 40 Landon Jackson Jr. // 6-7 // 281

6 John Morgan III R-Sr. // 6-2 // 270

58 Jashaud Stewart Sr. // 6-2 // 257



DT 5 Cam Ball R-So. // 6-5 // 319

9 Taurean Carter R-Sr. // 6-3 // 303

93 Keivie Rose R-Sr. // 6-3 // 303



DT 50 Eric Gregory R-Sr. // 6-4 // 318

10 Anthony Booker Jr. R-Sr. // 6-4 // 351



DE 7 Trajan Jeffcoat *R-Sr. // 6-4 // 281

56 Zach Williams *Sr. // 6-4 // 250



LB 27 Chris Paul Jr. R-So. // 6-1 // 233

3 Antonio Grier *R-Sr. // 6-1 // 230

-OR- 22 Brad Spence Fr. // 6-2 // 237



LB 28 Jaheim Thomas R-Jr. // 6-4 // 240

36 Jordan Crook So. // 6-0 // 220



CB 2 Dwight McGlothern Sr. // 6-2 // 188

25 Kee’yon Stewart R-Sr. // 6-0 // 185

24 LaDarrius Bishop *R-Sr. // 6-0 // 183



S 13 Alfahiym Walcott *Sr. // 6-2 // 210

4 Malik Chavis R-Sr. // 6-2 // 194



S 8 Jayden Johnson Jr. // 6-2 // 206

17 Hudson Clark R-Sr. // 6-2 // 188



CB 11 Jaylon Braxton Fr. // 6-0 // 185

15 Jaheim Singletary R-Fr. // 6-2 // 187

NB 1 Lorando Johnson R-Jr. // 6-0 // 193

18 TJ Metcalf Fr. // 6-1 // 206

21 Jaylen Lewis R-Fr. // 6-0 // 182

SPECIAL TEAMS



K/KO 29 Cam Little Jr. // 6-2 // 179

28 Blake Ford R-Fr. // 6-1 // 225



P 31 Max Fletcher So. // 6-5 // 174

37 Devin Bale Jr. // 6-3 // 211



LS 48 Eli Stein So. // 6-3 // 231

30 Ashton Ngo Jr. // 5-11 // 233



H 31 Max Fletcher So. // 6-5 // 174

37 Devin Bale Jr. // 6-3 // 211



KR 16 Isaiah Sategna R-Fr. // 5-11 // 180

0 AJ Green Jr. // 5-11 // 205



PR 16 Isaiah Sategna R-Fr. // 5-11 // 180

14 Bryce Stephens R-So. // 6-0 // 181